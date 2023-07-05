Правоохоронці повідомили про підозру “головному пенітенціару” тимчасово окупованої Херсонщини

За його вказівкою були депортовані та із застосуванням примусу переміщенні в РФ та тимчасово окупований Крим більше 1,7 тис. засуджених.

Працівники поліції заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни колишньому керівнику одного з виправних закладів у Херсоні. Після захоплення міста Росією він очолив пенітенціарну систему на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські встановили, що у травні минулого року окупаційна влада незаконно утворила “управління служби виконання покарань по Херсонській області”, яке очолив 38-річний херсонець.

Наприкінці жовтня 2022 року підозрюваний віддав наказ про здійснення заходів, які кваліфікуються як вчинення порушень законів та звичаїв війни.

Цей наказ чоловік віддав за попередньою змовою з керівництвом окупаційної адміністрації та силовиками РФ.

За його вказівкою протягом останньої декади жовтня та першого тижня листопада були депортовані та із застосуванням примусу переміщенні в РФ та тимчасово окупований Крим більше 1,7 тис. засуджених.

В поліції наголосили, що тим самим були порушені вимоги низки статей Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Якщо вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Раніше правоохоронці Херсонської області встановили 19 осіб, які працюють судекспертами в незаконному правоохоронному органі російської окупаційної влади.