Зеленський попередив Макрона про російські провокації на ЗАЕС

Під час розмови голови держав обговорили ситуацію в Росії та на полі бою.

Президенти України та Франції провели розмову, у якій Володимир Зеленський попередив Еммануеля Макрона про підготовку російськими окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Також президенти обговорили виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей. Володимир Зеленський подякував Макрону за велику партію броньованих машин, зокрема санітарно-евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та ППО.

Крім того, під час розмови голови держав обговорили ситуацію в Росії та на полі бою.

“Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас навпаки відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним”, - наголосив президент України.

Під час зустрічі Зеленський та Макрон домовилися тримати ситуацію на ЗАЕС на максимальному контролі разом із МАГАТЕ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.