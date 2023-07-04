Для українських бійців придбали понад 500 розвідувальних і ударних дронів, - Федоров

Для українських бійців придбали понад 500 безпілотників, які закупили за кошти, зібрані для Армії дронів через United24.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Це розвідувальні й ударні коптери, що допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії, знищувати позиції росіян, а головне — зберігати життя наших героїв", - розповів Федоров.

За його словами, серед БпЛА — авіаційні комплекси Penguine MK-2, які передають дані зашифрованими цифровими каналами, тому надійно захищені від перешкод.

Також бійці отримали FPV-коптери Phoenix 03 Heavy UCAV, які здатні з максимальною точністю уражати пункти спостереження, влучати в бліндажі та атакувати бронетехніку.

Серед придбаних дронів є також октокоптери R18, щоб знищувати танки, системи ППО, Гради, а ще - декілька комплектацій квадрокоптерів Mavic для ефективної розвідки, коригування артилерії та знищення техніки.

Віцепрем'єр додав, що військовим також передали 13 позашляховиків Renault Duster для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням спецзв’язку. Машини закупили завдяки донорам United24.

Нагадаємо, нещодавно розробники систем протидії ворожим дронам отримали $3 млн для розвитку і збільшення виробництва.

Тим часом Президент Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276).