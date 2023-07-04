Тюремні строки отримали два бойовики "Л/ДНР", які допомагали росіянам штурмувати Попасну і Дебальцеве

До відповідальності притягнули двох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які допомагали росіянам штурмувати Попасну і Дебальцеве.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Доказову базу зібрали військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зловмисники перебували у складі окупаційних угруповань РФ і воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Засуджені потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях.

Один із них - бойовик із позивним "Трєфа" - отримав 13 років тюрми. Бойовик ще з 2017 року брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він обстрілював цивільну інфраструктуру Попасної на Луганщині зі ствольної артилерії та мінометів.

Інший засуджений – оператор-навідник бойової машини піхоти 11-го окремого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ (більш відомий як батальйон "Восток") - отримав 10 років тюремного ув'язнення. Слідство встановило, що він на початку 2015 року штурмував Дебальцеве, а з 2022 – воював проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Нагадаємо, нещодавно вісім років тюрми отримав бойовик із "ДНР", який спробував потрапити в бригаду "Азов". Стільки ж за ґратами проведе бойовик "ЛНР", який переховувався на Київщині під виглядом переселенця.