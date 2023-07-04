ГоловнаСвіт

​Парламентарі Болгарії висловилися на підтримку вступу України в НАТО

Спільний проєкт декларації представили чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії.

​Парламентарі Болгарії висловилися на підтримку вступу України в НАТО
Фото: bgflags.com

Чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії (ГЕРБ, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", "Рух за права і свободи" і "Є такий народ") представили спільний проєкт декларації на підтримку вступу України в НАТО, повідомляє BGNES.

За словами глави комітету із зовнішньої політики Катерини Захарієвої, Болгарія завжди підтримувала політику відкритих дверей НАТО, але упродовж багатьох років ці підтримка Заходу була лиш порожніми словами, бо союзники боялися розсердити російського диктатора Володимира Путіна. Проте війна Росії проти України змінила ситуацію.

"Після відновлення миру Україна має стати членом НАТО. Треба мати чітку перспективу для проведення реформ. Безпека Європи і Болгарії не може бути забезпечена без миру", - наголосила Захарієва. 

Заступник міністра закордонних справ Тихомир Стойчев зауважив, що цей проєкт декларації відповідає цілям зовнішньої політики Болгарії. А Захарієва додала, що і уряд, і парламент країни "дивляться в одному напрямку".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, за словами глави українського уряду Дениса Шмигаля, наразі 20 країн-союзників – членів НАТО (з 31) повністю підтримують інтеграцію України в Альянс. 

Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що було б краще, якби НАТО формально запросило Україну до членства. А міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що НАТО має подумати про те, аби прийняти Україну без ПДЧ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies