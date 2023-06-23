Вступ України в НАТО підтримують 20 членів Альянсу, - Шмигаль

Голова українського уряду Денис Шмигаль сподівається, що на саміті у Вільнюсі Україна отримає чіткі та конкретні меседжі, коли і як вона стане членом НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні 20 країн-союзників - членів НАТО повністю підтримують інтеграцію України в Альянс. І це абсолютна більшість. Звісно, ми маємо допрацювати домашню роботу і провести переговори з усіма іншими союзниками, щоб мати абсолютний консенсус. Це непросте завдання, але ми працюємо над ним усі: Президент і уряд", - зазначив прем'єр-міністр України Шмигаль.

Він наголосив, що Україна розуміє, чого хоче, і прямо комунікує про це з партнерами.

Нагадаємо, днями заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україна матиме власний шлях вступу до Альянсу. А Великобританія підтримає спрощене членство нашої держави в Альянс.