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Вступ України в НАТО підтримують 20 членів Альянсу, - Шмигаль

Таким чином, за вступ України до Альянсу виступає більшість членів НАТО.

Вступ України в НАТО підтримують 20 членів Альянсу, - Шмигаль
Фото: eurointegration.com.ua

Голова українського уряду Денис Шмигаль сподівається, що на саміті у Вільнюсі Україна отримає чіткі та конкретні меседжі, коли і як вона стане членом НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні 20 країн-союзників - членів НАТО повністю підтримують інтеграцію України в Альянс. І це абсолютна більшість. Звісно, ми маємо допрацювати домашню роботу і провести переговори з усіма іншими союзниками, щоб мати абсолютний консенсус. Це непросте завдання, але ми працюємо над ним усі: Президент і уряд", - зазначив прем'єр-міністр України Шмигаль.

Він наголосив, що Україна розуміє, чого хоче, і прямо комунікує про це з партнерами.

Нагадаємо, днями заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україна матиме власний шлях вступу до Альянсу. А Великобританія підтримає спрощене членство нашої держави в Альянс.

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