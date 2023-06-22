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Байден і Моді оголосять про оборонні угоди щодо дронів, реактивних двигунів та мікросхем

Індія прагне посилити свою участь у світовій арені як дипломатично, так і економічно.

Байден і Моді оголосять про оборонні угоди щодо дронів, реактивних двигунів та мікросхем
Президент США Джо Байден вітає прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді, Білий дім, 21 червня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Президент Джо Байден і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосять сьогодні у Білому домі низку оборонних і комерційних угод.

Про це пише Bloomberg з посиланням на високопосадовців США.

General Electric Co. оприлюднила плани щодо спільного виробництва двигунів F414 з державною індійською компанією Hindustan Aeronautics Ltd. для легкого бойового літака Tejas.

Байден і Моді обговорять угоду про безпілотники MQ-9B SeaGuardian, виготовлені General Atomics, і новий оборонний пакт, який дозволить кораблям ВМС США проводити капітальний ремонт на індійських корабельнях.

Також два лідери планують укласти серію угод щодо напівпровідників, спрямованих на використання переваг індійських субсидій, призначених для впровадження передових технологій у цю південноазіатську країну.

Micron Technology Inc. оголосить про інвестиції в розмірі понад 800 мільйонів доларів США в установу зі складання та тестування напівпровідників вартістю 2,75 мільярда доларів США в Індії, а Applied Materials Inc. анонсує про новий центр комерціалізації та інновацій напівпровідників. Виробник мікросхем Lam Research також повідомить про програму навчання в Індії для 60 000 інженерів.

Зазначимо, зараз Індія прагне посилити свою участь у світовій арені як дипломатично, так і економічно.

Нагадаємо, близько 85% військового арсеналу Індії становить російська техніка, а давня залежність Нью-Делі від Москви щодо озброєння та технологій обмежує здатність країни підтримати Захід у протистоянні Росії через її війну в Україні.

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