У Парижі сьогодні відбудеться фінансовий саміт за участі африканських лідерів, китайського прем’єра та президента Бразилії

Мова буде йти про збільшення кризового фінансування для країн з низьким рівнем доходу, реформуванням повоєнних фінансових систем та вивільненням коштів для боротьби зі зміною клімату.

Сьогодні у Парижі відбудеться саміт за участю африканських лідерів, прем'єр-міністра Китаю та президента Бразилії, щоб збільшити кризове фінансування для країн з низьким рівнем доходу, реформувати повоєнні фінансові системи та вивільнити кошти для боротьби зі зміною клімату.

Про це пише Reuters.

"Саміт для нового глобального фінансового пакту” спрямований на досягнення консенсусу на вищому рівні про те, як просувати низку ініціатив, у таких організаціях, як “Група двадцяти” G20, COP, МВФ-Світовий банк та ООН.

Саміт має напрацювати дорожні карти проєктів, які можна використовувати протягом наступних 18-24 місяців. Багато тем порядку денного засновані на пропозиціях групи країн, що розвиваються, на чолі з прем'єр-міністром Барбадосу Міа Моттлі, яка отримала назву “Ініціатива Бріджтауна”.

“Міжнародна фінансова система більше не пристосована до розв'язання фінансових проблем, з якими сьогодні стикається світ, тому це можливість зібрати всіх за одним столом”, − сказав французький високопосадовець.

Пандемія коронавірусу підштовхнула багато бідних країн до боргової кризи. Країни Африки також мають впоратися з наслідками зміни клімату та одночасно адаптуватися до “зеленого” переходу.

Багаті країни ще не досягли успіху в галузі кліматичного фінансування, про що йшлося у межах обіцянки мобілізувати 100 мільярдів доларів щороку. Це є ключовим каменем спотикання на глобальних переговорах щодо клімату.

Хоча обов’язкових рішень не очікується, посадовці, які брали участь у плануванні саміту, заявили, що необхідно взяти на себе деякі серйозні зобов'язання щодо фінансування бідних країн. Згідно з проєктом заяви саміту, лідери мають намір підтримати заклик до банків розвитку, таких як Світовий банк, збільшити кредитування.

Також планується обговорити пропозиції щодо збору за викиди у судноплавній галузі напередодні зустрічі Міжнародної морської організації наступного місяця, заявили посадовці.

Французькі посадовці заявляють, що саміт не буде спрямований на обговорення конфлікту між Україною та Росією, який побічно вплинув на Африку і змусив деяких лідерів країн, зокрема президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва, неохоче дистанціюватися від Москви.

“Однак лише через кілька днів після того, як лідери Сенегалу, Єгипту, Замбії, Уганди, Республіки Конго, Коморських Островів та ПАР розпочали посередницьку поїздку до України та Росії, президент Франції Еммануель Макрон, найімовірніше, скористається самітом для отримання зворотного зв'язку, адже на саміті будуть присутні багато з цих президентів”, − додає Reuters.