Пентагон не підтверджує участь в плануванні ударів по мостам на Чонгарі

Міноборони США не підтверджує, що були причетні до планування й завдання ударів по мостам в районі Кримського півострова.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника Пентагону генерала Патріка Райдера.

“Це боротьба України, вони планують і проводять ці бойові дії. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками й партнерами, щоби переконатися, що вони (ЗСУ – ред.) мають бойові можливості, необхідні для захисту власної країни та повернення частини територій”, - зазначив Райдер.

Коли його спитали, чи американська сторона брала участь у виборі та удару по мостах, речник Пентагону підкреслив, що бойові дії ведуть ЗСУ.

“Вони обирають цілі та виконують цю місію”, - наголосив Патрік Райдер.

Нагадаємо, 22 червня кримські окупанти заявили про удари по Чонгарських мостах. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов сказав, що "за можливості" рух там відновлять протягом години. Він також стверджує, що постраждалих немає. При цьому прокремлівське інформаційне агентство вранці заявило, що під "ракетний обстріл" потрапили не один, а декілька мостів – між Кримом і Херсонською областю.

Проросійські "журналісти" показали, як виглядає міст зараз. У шляхопроводі – декілька наскрізних воронок, в які видно воду. Пошкоджено два мости.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський нагадав, що системні удари по Антонівському мосту в Херсонській області були саме перед тим, як була звільнена її правобережна частина.

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова.