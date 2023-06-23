В Австралії російський дипломат “засів” на території, яку уряд заборонив давати в оренду посольству РФ

Росії заборонили переміщати своє посольство з передмістя Канберри у вигідніше місце поряд із парламентом та посольством Китаю.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що спірне місце для російського посольства убезпечено після того, як з'ясувалося, що російський дипломат “засів” там після скасування оренди.

Про це пише Reuters.

Цього місяця Австралія ухвалила закон, який забороняє Росії переміщати своє посольство з передмістя Канберри у вигідніше місце поряд із парламентом та посольством Китаю, посилаючись на міркування національної безпеки.

ЗМІ повідомили у четвер, що “російський дипломат сидів навпочіпки на землі під наглядом поліції”, яка не змогла його заарештувати, оскільки він має дипломатичну недоторканність.

“Австралія відстоюватиме наші цінності і ми відстоюватимемо нашу національну безпеку, і хлопець, який стоїть на морозі на клаптику трави в Канберрі, не загрожує нашій національній безпеці”, − заявив Албаніз на пресконференції в п'ятницю.

Посольство Росії в Канберрі відмовилося від коментарів, але російське інформаційне агентство повідомило, що “справу передали до Високого суду Австралії”.

Росія у середу заборонила в'їзд у країну 48 австралійцям, що стало відповіддю на санкції Канберри проти неї.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що черговий пакет безпекової допомоги Україні уряд Австралії оголосить у липні. Зокрема Київ попросив розглянути можливість підготовки українських пілотів.