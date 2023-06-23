Південна Корея та В’єтнам домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки через ядерну загрозу КНДР

У п’ятницю Південна Корея та В’єтнам домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки через ядерну загрозу Північної Кореї.

Про це пише Reuters.

Вони зобов’язалися збільшити двосторонню торгівлю та інвестиції, попри спад цього року та заплановані В’єтнамом підвищення податків для великих компаній.

Під час свого першого візиту до Ханою у ролі президента південнокорейський лідер Юн Сок Йоль визнав економічні проблеми, але підтвердив ключову роль В'єтнаму в стратегії посилення Сеула. Він підписав 17 угод з президентом В’єтнаму Во Ван Тхионгом щодо низки питань − від найважливіших корисних копалин до в’єтнамських робітників у Кореї.

За словами Юна, Сеул посилить співпрацю з В’єтнамом проти ядерної загрози Північної Кореї.

В'єтнам − одна з небагатьох країн, яка може похвалитися тісними відносинами з Північною Кореєю. В'єтнам готовий брати участь “у процесі денуклеаризації Корейського півострова”, заявив Тхионг на спільній пресконференції.

Дві країни також домовилися зміцнити відносини в галузі оборонної промисловості та співпрацю в галузі безпеки в Південно-Китайському морі. Південна Корея є однією з багатьох країн, які обговорюють можливий продаж зброї В’єтнаму, який прагне модернізувати свій арсенал.

За останні кілька десятиліть Корея та В’єтнам розвинули майже симбіотичні промислові зв’язки, причому Південна Корея є найбільшим іноземним інвестором у В’єтнамі. Сеул також має найвищий рівень дипломатичних відносин з Ханоєм разом із Росією, Китаєм та Індією.