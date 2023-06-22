Також Асамблея засудила руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня, підтримала українську формулу миру і привітала створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії.

ПАРЄ проголосувала за резолюції, які засуджують російську агресію проти України. Йдеться про недопуск росіян і білорусів до Олімпіади у Парижі, а також підтримку вступу України в НАТО

Про це повідомила у фейсбуці членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

ПАРЄ, зокрема, підтримала резолюцію щодо Політичних наслідків агресії РФ проти України. Її ухвалили 80 голосами.

Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

В документі Асамблея закликала держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, засудила руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня, підтримала українську формулу миру і привітала створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії.

Також резолюція підтверджує, що "російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку та режиму гарантій МАГАТЕ, членом якого є Росія", зауважила Крачук і додала, що ПАРЄ "продовжуватиме докладати зусиль з метою створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресора".

Крім того, в документі, за словами депутатки, йдеться про те, що міжнародна відповідальність "повинна поширюватися на всі приватні військові компанії, маріонеток і союзників РФ, які скоюють злочини на території України, включаючи групу Вагнера і збройні сили Кадирова". ПАРЄ закликає створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та які причетні до обходу санкцій.

Щодо "спортивного питання", ПАРЄ 71 голосом підтримала резолюцію із рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету. Асамблея закликає не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.

Фото: Facebook/Олександр Мережко

Документ рекомендує МОКу вважати участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у нинішніх умовах немислимою, бо це буде використано як інструмент пропаганди та де-факто унеможливить участь інших спортсменів, зокрема й українських.

Резолюція наголошує, як зазначила членкиня української делегації, що недопуск спортсменів держав-агресорів МОК продемонстрував би свою прихильність цінностям Олімпійських ігор, сприяв би "пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і надіслав би чіткий сигнал російському та білоруському урядам, що їхні дії мають наслідки і що міжнародне співтовариство солідарне з Україною", зазначила Кравчук.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей Росією. Згодом в Асамблеї зареєстрували проєкт резолюції про засудження ідеології та практики рашизму в Європі.