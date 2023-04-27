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ПАРЄ визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей Росією

Відповідну резолюцію підтримали 87 депутатів із 89 присутніх.

ПАРЄ визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей Росією
Фото: скриншот відео

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію Росії, повідомляє "Укрінформ".

За резолюцію "Депортація та насильницьке переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до російської федерації або на тимчасово окуповані території України: створити умови для їхнього безпечного повернення, покласти край злочинам та покарати винних" проголосували 87 депутатів із 89 присутніх.

Фото: Верховна Рада України

Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Як ідеться в тексті документа, вкрай важливо, щоб Російська Федерація "негайно припинила свою практику переміщення та депортації громадян України у бік Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих регіонів України", а також припинила практику усиновлення дітей у російські сім'ї, які вже відбулися чи здійснюються.

У документі зазначено, що Росія часто нав’язує дітям російське громадянство, а це призводить до порушення їхнього права на особистість, сприяє незаконному усиновленню українських дітей російськими родинами. Також Резолюція пропонує робочі механізми комунікації з міжнародними організаціями, зокрема ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста. 

Країна-агресор, згідно з текстом резолюції, має надати міжнародним органам та владі України достовірну та вичерпну інформацію про кількість, імена та місцезнаходження всіх дітей, які окупанти депортували.

"Вчинені злочини не повинні залишатися без правосуддя. Відповідальні особи на всіх рівнях мають бути визначені та притягнуті до відповідальності. Ці кричущі порушення міжнародного права – агресія проти іншої держави, військові злочини, злочини проти людяності, геноцид – не можуть залишатися безкарними. Міжнародне співтовариство має діяти рішуче, щоб забезпечити торжество справедливості", - йдеться у висновках резолюції.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. 

Згодом голова МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд буде видавати нові ордери на арешт вищого політичного керівництва РФ.

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