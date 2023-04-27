Велика Британія та Німеччина разом розроблятмуть бронебійні снаряди для танків

До проєкту можуть приєднатися й інші країни.

Велика Британія та Німеччина працюватимуть разом над наступним етапом розробки передових бронебійних танкових боєприпасів.

Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес, пише Reuters.

Він додав, що до проєкту можуть приєднатися й інші охочі країни.

За словами Воллеса, стандартизовані боєприпаси насамперед сприятимуть співпраці на полі бою зі союзниками по НАТО.

Окрім того, проєкт маєт важливий експортний потенціал для партнерів Британії та Німеччини з оборонної промисловості.

Нагадаємо, як повідомив молодший міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі, Україна отримала від Великої Британії бронебійні снаряди зі збідненим ураном.