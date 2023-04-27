Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
ГоловнаСвіт

Велика Британія та Німеччина разом розроблятмуть бронебійні снаряди для танків

До проєкту можуть приєднатися й інші країни.

Велика Британія та Німеччина разом розроблятмуть бронебійні снаряди для танків
Фото: EPA/UPG

Велика Британія та Німеччина працюватимуть разом над наступним етапом розробки передових бронебійних танкових боєприпасів.

Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес, пише Reuters.

Він додав, що до проєкту можуть приєднатися й інші охочі країни.

За словами Воллеса, стандартизовані боєприпаси насамперед сприятимуть співпраці на полі бою зі союзниками по НАТО.

Окрім того, проєкт маєт важливий експортний потенціал для партнерів Британії та Німеччини з оборонної промисловості.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, як повідомив молодший міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі, Україна отримала від Великої Британії бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies