Ізраїль продовжив термін перебування українських біженців в країні та полегшив працевлаштування

Таким чином громадянам України не потрібно звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи.

Термін перебування громадян України на території Ізраїля продовжений до 31 липня 2023 року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

“За результатами тривалого переговорного процесу Посольства України з ізраїльськими компетентними органами, МВС Ізраїлю прийнято рішення про продовження терміну перебування для громадян України, які легально перебували в Ізраїлі станом на 24.02.2022, а також тих, хто в’їхав в країну пізніше, до 31.07.2023”, – повідомили в уряді країни

Таке рішення означає, що громадянам України не потрібно звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи.

Крім того, МВС Ізраїлю переглянуто попередньо встановлені обмеження щодо працевлаштування українців. Відтепер, громадяни України, з моменту в’їзду яких до Ізраїлю сплинуло 90 днів, знову мають право на працевлаштування.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль закриває програму екстреної репатріації для громадян РФ та Білорусі. Її дія поширюється лише на громадян України, які втікають від війни.