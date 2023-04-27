Під Петербургом вночі чули вибухи неподалік аеродрому, де ремонтують військові літаки

Причину звуків влада росіянам не пояснила, але місцеві бачили саперів, поліцію і МНС.

Цієї ночі мешканці приміських населених пунктів біля Петербурга чули вибухи. Жителі Павлівська та Пушкіна повідомили, що помітили гучний звук пізно ввечері, повідомляє проєкт Радіо Свобода – "Сибір. Реалії".

За даними локальних медіа, на місці закинутої котельні утворилася воронка. Котельня розташована в 300 метрах від кінно-спортивного клуюу "Ковбой".

У будівлі пробило дах уламками, "схожими на каміння". Вночі на місці працювали сапери. Поліція і МНС, але причини влада росіянам не пояснила.

Неподалік від цього місця розташовано аеродром Пушкін, де ремонтуються військові літаки.

Нагадаємо, що в січні у Воронежі над аеродромом зі стартегічними бомбардувальниками пролунав вибух. У грудні двічі вибухав російський військовий аеродром Енгельс. Під час перших вибухів 5 грудня на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. Того ж дня стався вибух на аеродромі в Рязані – поранень та опіків зазнали дев’ять осіб чергової зміни, з них троє загинули, знищено автомобіль-заправник, постраждав невідомий борт авіації.