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Під Петербургом вночі чули вибухи неподалік аеродрому, де ремонтують військові літаки

Причину звуків влада росіянам не пояснила, але місцеві бачили саперів, поліцію і МНС. 

Під Петербургом вночі чули вибухи неподалік аеродрому, де ремонтують військові літаки

Цієї ночі мешканці приміських населених пунктів біля Петербурга чули вибухи. Жителі Павлівська та Пушкіна повідомили, що помітили гучний звук пізно ввечері, повідомляє проєкт Радіо Свобода – "Сибір. Реалії"

За даними локальних медіа, на місці закинутої котельні утворилася воронка. Котельня розташована в 300 метрах від кінно-спортивного клуюу "Ковбой".

У будівлі пробило дах уламками, "схожими на каміння". Вночі на місці працювали сапери. Поліція і МНС, але причини влада росіянам не пояснила. 

Неподалік від цього місця розташовано аеродром Пушкін, де ремонтуються військові літаки. 

Нагадаємо, що в січні у Воронежі над аеродромом зі стартегічними бомбардувальниками пролунав вибух. У грудні двічі вибухав російський військовий аеродром Енгельс. Під час перших вибухів 5 грудня на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. Того ж дня стався вибух на аеродромі в Рязані – поранень та опіків зазнали дев’ять осіб чергової зміни, з них троє загинули, знищено автомобіль-заправник, постраждав невідомий борт авіації.

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