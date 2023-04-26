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Командувач США в Європі заявив, що Україна перебуває в "хорошому становищі" для контрнаступу

При цьому сухопутні сили РФ сьогодні чисельніші, ніж вони були на початку повномасштабного вторгнення.

Командувач США в Європі заявив, що Україна перебуває в "хорошому становищі" для контрнаступу
Крістофер Каволі
Фото: wikipedia.org

Україна перебуває "в хорошому становищі" для контрнаступу проти російських військових. Про це заявив під час виступу перед комітетом Конгресу Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі, передає CNN.

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці перебувають у хорошому становищі", - сказав Каволі та додав, що США працювали з українською стороною над можливим раптовим нападом.

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Генерал також сказав, що сухопутні сили Росії деградували внаслідок цієї війни, але нині вони чисельніші, ніж вони були на початку повномасштабного вторгнення. І це попри великі втрати.

За словами Каволі, крім сухопутних військ Росія має ще кілька варіантів. Військово-повітряні сили, до прикладу, втратили мало літаків - 80. "У них є ще 1000 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників. Тому вони, як і раніше, використовують всю цю звичайну потужність і змішують її всі разом", - зауважив генерал.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками. Для цього Україна має декілька варіантів контрнаступу, зауважив Секретар РНБО Олексій Данілов.

А очільник американського Міністерства оборони Ллойд Остін наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, аби ЗСУ досягли успіху, коли б вони не вирішили розпочати контрнаступ.

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