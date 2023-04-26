Командувач США в Європі заявив, що Україна перебуває в "хорошому становищі" для контрнаступу

При цьому сухопутні сили РФ сьогодні чисельніші, ніж вони були на початку повномасштабного вторгнення.

Україна перебуває "в хорошому становищі" для контрнаступу проти російських військових. Про це заявив під час виступу перед комітетом Конгресу Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі, передає CNN.

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці перебувають у хорошому становищі", - сказав Каволі та додав, що США працювали з українською стороною над можливим раптовим нападом.

Генерал також сказав, що сухопутні сили Росії деградували внаслідок цієї війни, але нині вони чисельніші, ніж вони були на початку повномасштабного вторгнення. І це попри великі втрати.

За словами Каволі, крім сухопутних військ Росія має ще кілька варіантів. Військово-повітряні сили, до прикладу, втратили мало літаків - 80. "У них є ще 1000 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників. Тому вони, як і раніше, використовують всю цю звичайну потужність і змішують її всі разом", - зауважив генерал.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ розпочнеться в квітні-травні за кількома напрямками. Для цього Україна має декілька варіантів контрнаступу, зауважив Секретар РНБО Олексій Данілов.

А очільник американського Міністерства оборони Ллойд Остін наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, аби ЗСУ досягли успіху, коли б вони не вирішили розпочати контрнаступ.