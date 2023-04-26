Причина пожежі поки невідома. Водночас росЗМІ повідомляють, що в будівлю центру кинули коктейль "Молотова".

У столиці Кіпру Нікосії горить Російський центр науки і культури.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами прес-секретаря пожежної служби Нікосії Андреаса Кеттіса, будівля центру перебувала на ремонті.

На місці події працюють рятувальники з шістьма пожежними машинами, вантажівкою-скобовозкою, поліцією і машиною швидкої допомоги.

Для повного гасіння пожежники отримали доступ на дах будівлі, водночас уже загасили невеликі загоряння всередині.

Причину пожежі буде розслідувано спільно з поліцією і, за необхідності, іншими державними органами.

Водночас росЗМІ повідомляють, що в будівлю центру кинули коктейль "Молотова".

Нагадаємо, українська розвідка радить росіянам на 9 травня триматись подалі від воєнних злочинців та військових об’єктів. При цьому інших днів у році це також стосується.