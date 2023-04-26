У столиці Кіпру Нікосії горить Російський центр науки і культури.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами прес-секретаря пожежної служби Нікосії Андреаса Кеттіса, будівля центру перебувала на ремонті.
На місці події працюють рятувальники з шістьма пожежними машинами, вантажівкою-скобовозкою, поліцією і машиною швидкої допомоги.
Для повного гасіння пожежники отримали доступ на дах будівлі, водночас уже загасили невеликі загоряння всередині.
Причину пожежі буде розслідувано спільно з поліцією і, за необхідності, іншими державними органами.
Водночас росЗМІ повідомляють, що в будівлю центру кинули коктейль "Молотова".
Нагадаємо, українська розвідка радить росіянам на 9 травня триматись подалі від воєнних злочинців та військових об’єктів. При цьому інших днів у році це також стосується.