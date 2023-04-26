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Ердоган скасував поїздки у рамках передвиборчої кампанії через погане самопочуття

Напередодні він був змушений перервати участь у телепрограмі, оскільки йому стало зле.

Ердоган скасував поїздки у рамках передвиборчої кампанії через погане самопочуття
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував сьогодні поїздки у рамках передвиборчої кампанії через погане самопочуття.

Про це він повідомив у Твіттері.

Напередодні він був змушений перервати участь у телепрограмі, оскільки йому стало зле.

“Я хотів би подякувати кожному члену моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер, які передали свої побажання та молитви за незначні незручності, які я мав під час ефіру через мою зайнятість роботою”, − зазначив Ердоган у дописі.

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Нагадаємо, Ердоган переконаний у своїй перемозі на виборах 14 травня. Перемога має стати повідомленням для Заходу, який, за його словами, виступає проти нього та підтримує його конкурентів.

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