Ердоган скасував поїздки у рамках передвиборчої кампанії через погане самопочуття

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував сьогодні поїздки у рамках передвиборчої кампанії через погане самопочуття.
Про це він повідомив у Твіттері.
Напередодні він був змушений перервати участь у телепрограмі, оскільки йому стало зле.
“Я хотів би подякувати кожному члену моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер, які передали свої побажання та молитви за незначні незручності, які я мав під час ефіру через мою зайнятість роботою”, − зазначив Ердоган у дописі.
Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023
Нагадаємо, Ердоган переконаний у своїй перемозі на виборах 14 травня. Перемога має стати повідомленням для Заходу, який, за його словами, виступає проти нього та підтримує його конкурентів.