У Римі почалася Конференція з відновлення України

У Римі сьогодні стартує Конференція з відновлення України. Українська делегація на чолі з головою уряду Денисом Шмигалем обговорить термінові питання з президентом, премʼєром і міністром оборони Італії та главами палат італійського парламенту.

"Плануємо підписати низку двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України. Разом із партнерами формуємо міцну та непохитну підтримку України у світі та залучаємо іноземний бізнес до відбудови нашої країни", – заявив Шмигаль.

У заході візьмуть участь представники українського та італійського бізнесу. На сайті італійського МЗС зазначили, що конференція присвячена обговоренню проєктів, за допомогою яких Італія може зробити конкретний внесок у відбудову України.

Конференція відбудеться за участю найвищих представників урядів Італії та України, Європейської Комісії та основних міжнародних фінансових установ (МФО). Вони представлять свої плани взаємодії на етапах швидкого відновлення, середньострокової та довгострокової реконструкції, а також можливості участі італійської підприємницької системи. Конференцію відкриють міністри закордонних справ двох країн і завершать Прем’єр-міністри Італії та Прем’єр-міністри України. Конференція буде розділена на:

установчу сесію

присвячену міжнародним фінансовим організаціям частину

галузеві дискусійні панелі, присвячені інфраструктурі та транспорту, енергетиці та екології, агробізнесу, здоров'ю, цифровому секторі і послугам, Космосу, авіоніці та металообробній промисловості.

Подібні форуми відбувалися і в інших країнах, зокрема Швейцарії.