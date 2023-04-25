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Розпочався новий суд проти Трампа за позовом письменниці, яка звинувачує його у зґвалтуванні

Якщо Елізабет Джин Керролл виграє цивільний позов, це стане першим випадком, коли експрезидент буде визнаний юридично відповідальним за сексуальне насильство. 

Розпочався новий суд проти Трампа за позовом письменниці, яка звинувачує його у зґвалтуванні
Фото: EPA/UPG

У федеральному суді Нью-Йорка сьогодні має розпочатися відбір присяжних у справі за цивільним позовом проти колишнього президента США Дональда Трампа, якого обвинувачують в образі дією та наклепі.

Про це пише BBC.

Авторка колонки порад в журналі Elle, письменниця Елізабет Джин Керролл, яка подала позов торік, у своїх свідченнях має заявити, що Трамп її зґвалтував майже 30 років тому. Оскільки позов є цивільним, то присутність експрезидента не вимагається.

79-річна Керролл каже, що напад стався в магазині Bergdorf Goodman на Манхеттені наприкінці 1995 або на початку 1996 року. За її словами, пара зіткнулася під час шопінгу. Тоді Трамп нібито попросив у неї поради, купуючи нижню білизну, і жартома попросив приміряти одяг для нього. Але опинившись у роздягальні, сказала Керролл, магнат нерухомості кинувся на неї, притиснув до стіни та напав.

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Жінка стверджує, що їй вдалося відштовхнути його після “колосальної боротьби”. Вона не повідомила поліцію про ймовірну зустріч, як сказано в її скарзі, тому що “була в шоці і не хотіла думати про себе як про жертву зґвалтування”.

Експрезидент спростував звинувачення. За його словами, Керолл висунула заяву для публічності. Хоча це не кримінальна справа, наслідки для Трампа можуть бути серйозними.

Якщо Керолл виграє позов, це стане першим випадком, коли колишній президент, проти якого висунули понад 20 аналогічних обвинувачень, буде визнаний юридично відповідальним за сексуальне насильство. 

Нагадаємо, Трамп став першим експрезидентом США, проти якого висунули кримінальні обвинувачення. Експрезидент зіткнувся з цілою низкою юридичних проблем, включно з ймовірною виплатою грошей за мовчання актрисі фільмів для дорослих і розслідуванням його ймовірної ролі у штурмі Капітолію США 6 січня 2021 року.

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