Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю на переговори до Берліна у червні

Канцлер виступає проти розриву зв'язку країни з КНР − важливим торговим партнером та найважливішим пунктом призначення для німецького експорту.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна на переговори до Берліна 20 червня.

Про це пише Bloomberg.

Як інформують видання джерела, обидва уряди планували двосторонню зустріч протягом кількох місяців.

Шольц прагне залучити Пекін як ключового партнера у питаннях миру і зміни клімату, водночас встановлюючи червоні лінії для будь-яких змін статус-кво Тайваню.

Німеччина сповнена рішучості скоротити свою присутність у Китаї, все ще борячись з наслідками своєї надмірної залежності від російського газу. І хоча Німеччина розглядає Пекін у певних відносинах як супротивника, Шольц виступає проти розриву зв'язку з КНР − важливим торговим партнером та найважливішим пунктом призначення для німецького експорту.

“Ми проти поділу, ми за зниження ризиків”, − сказав Шольц, коли його запитали про позицію Європейського союзу щодо Китаю після зустрічі лідерів блоку в Брюсселі минулого місяця.

“Компанії в усьому світі намагаються зробити правильні висновки з агресивної війни Росії проти України: їм необхідно убезпечити свої ланцюжки поставок, ринки збуту та прямі інвестиції, щоб пережити важкі моменти. Це відбувається зараз, і я думаю, що це визначить наступне десятиліття чи два”, − додав він.

Нагадаємо, Китай нещодавно відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка охарактеризувала частину своєї подорожі як “більш ніж шокуючу”. Для Німеччини, за її словами, Китай є партнером, конкурентом і системним суперником, але зараз у неї складається враження, що “системний аспект суперників зростає все більше і більше”.