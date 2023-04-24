Давати Україні надії на вступ до НАТО тепер безвідповідально, - спікер парламенту Словаччини

Він додав, що вступ України до ЄС не має бути пройдено скороченим шляхом через бойові дії.

Голова парламенту Словаччини Борис Коллар вважає, що вступ України до НАТО має бути відтерміновано.

Про це повідомляє TASR.

“Країна, де зараз йде військовий конфлікт, не може приєднатися до НАТО, це неприпустимо. Я думаю, що вона не пройшла б через ратифікацію країн-членів. Дуже безвідповідально покладати тут якісь надії”, - заявив голова парламенту Словаччини Борис Коллар.

Він додав, що приєднатися до НАТО можна лише у мирний час, інакше буде активована стаття 5 і країни-члени повинні будуть брати участь у війні.

Втім, підкреслив Коллар, це не означає, що він буде проти вступу України в НАТО.

“Ми підтримуємо це, але в мирний час... процес можна почати, але ви не можете бути прийняті в члени”, - заявив парламентар.

Він також наголосив, що вступ України до Європейського Союзу не має бути пройдено скороченим шляхом через бойові дії.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що членство України в Альянсі посилить НАТО.