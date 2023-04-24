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Із покращенням погодних умов можна очікувати наступу Росії на декількох напрямках, - Білий дім

США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб Сили оборони мали всі можливості для свого контрнаступу.

Із покращенням погодних умов можна очікувати наступу Росії на декількох напрямках, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Росія може піти в наступ на декількох напрямках фронту із покращенням погодних умов.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

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Кірбі зазначив, що Штати посилюють безпекову допомогу нашій державі, щоби українська армія мала необхідні можливості для свого контрнаступу.

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести", - сказав стратегічної комунікації.

Кірбі додав, що США розвивають потужності, які надають Україні. Він також перелічив нинішні потреби Збройних Сил, серед яких - бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона і матеріально-технічне забезпечення.

"Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також", - зауважив представник Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн. До нього увійшли додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем Himars, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові міни, високоточні авіаційні боєприпаси, патрони до стрілецької зброї та ін. А Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що кількість наданих Україні боєприпасів зростає та має збільшитися швидше найближчими днями.

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