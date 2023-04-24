Проросійський ведучий Fox News Карлсон звільняється з каналу

Скандальний американський телеведучий Такер Карлсон, який часто поширював в ефірі проросійські наративи, звільняється з телеканалу Fox News.

Про це йдеться в заяві телеканалу.

«Ми дякуємо йому за його роботу як ведучого, а до цього як коментатора», — йдеться в заяві.

Нових випусків шоу з Карлсоном не буде — останній вийшов 21 квітня. Своє шоу Карлсон вів на Fox News з 2016 року, а загалом на телеканалі він працює з 2009 року.

Зазначимо, що Такер Карлсон активно підтримує Дональда Трампа. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Карлсон називав Зеленського «маріонеткою США» та «диктатором у спортивному костюмі». Його заяви часто цитували російські державні медіа.

У листопаді 2019 року ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон в ефірі заявив, що підтримує Росію в конфлікті з Україною. Однак наприкінці своєї передачі "Вечір Такера Карлсона" він вирішив додати, що це був жарт.