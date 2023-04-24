Австралія проведе масштабну реформу оборони і закупить американські HIMARS

Країна більше не може бути захищена своєю географічною ізоляцією в “ракетний вік”.

Австралія прискорить закупівлю ракет більшої дальності, щоб протистояти дедалі більшій загрозі з боку Китаю.

Про це пише BBC з посиланням на звіт міноборони країни.

Відомство попереджає, що країна більше не може бути захищена своєю географічною ізоляцією в “ракетний вік”. Стратегічний огляд рекомендує зміцнити північну оборону Австралії.

Уряд витратить близько 19 мільярдів австралійських доларів (12 мільярдів доларів CША) на виконання негайних рекомендацій звіту. 110-сторінкове дослідження описується як найбільша реформа австралійської оборони з часів Другої світової війни.

У ньому рекомендується, щоб збройні сили Австралії переключили увагу з наземної бронетехніки на “дальнобійні ударні можливості”, заявив міністр оборони Річард Марлес.

“Нам потрібні сили оборони, здатні брати участь в “ефективній проекції”, − сказав Марлес.

Міністр сказав, що придбання ракет високоточного удару з дальністю понад 500 км дасть армії “вогневу міць та мобільність, які їй знадобляться у майбутньому”.

Австралія, серед іншого, прискорить плани придбання у США високомобільної артилерійської ракетної системи наземного базування (HIMARS).

Через фінансування нових пріоритетів низку проєктів, включно з планами створення нових самохідних знарядь і машин постачання боєприпасів для армії, буде відкладено.

Марлес сказав, що в огляді також наголошується на важливості збереження “постійного суднобудівного потенціалу в цій країні”. Рекомендовано придбати протикорабельні ракети великої дальності для винищувачів.

Минулого місяця Державний департамент США схвалив продаж Австралії 220 крилатих ракет вартістю 895 мільйонів доларів. Неядерні ракети будуть використовуватися на підводних човнах класу “Вірджинія”, які Австралія придбає у американців.

Оборонний стратегічний огляд проводиться на тлі зростання регіональної напруги через позицію Китаю щодо Тайваню, який він неодноразово обіцяв взяти силою “у разі потреби”.

Китайський військово-морський флот також встановив значну присутність у Південно-Китайському морі, заявляючи, що частина його території є територією КНР. Це суперечить міжнародному праву.

“Нарощування військової сили Китаю зараз є найбільшим і найамбітнішим з усіх країн з моменту закінчення Другої світової війни. Це нарощування відбувається без прозорості або впевненості щодо стратегічних намірів Китаю в Індійсько-Тихоокеанського регіоні ”, − йдеться у звіті.

Прем’єр-міністр країни Ентоні Албаніз заявив, що огляд “сформує майбутнє, а не чекатиме, поки майбутнє сформує нас”, а його рекомендації зроблять Австралію “більш самозабезпеченою, підготовленою та безпечнішою”.

Нагадаємо, австралійська компанія Electro Optic Systems уклала договір з українським Спецтехноекспортом на постачання близько сотні систем дистанційного озброєння (RWS).