​На 9 травня в Росію приїде лише президент Киргизстану, - ЗМІ

У 2022 році на параді в Москві не було жодного іноземного лідера.

Єдиним іноземним лідером, візит якого планується на 9 травня до Росії, виявився президент Киргизстану Садир Жапаров.

Про це пише російське видання "Ведомости" із посиланням на джерела.

Жапарова покликав до Росії 31 березня віце-прем'єр РФ Олексій Оверчук, який курує в російському уряді міжнародні відносини.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков не відповів на запит видання про те, чи може хтось ще з іноземних лідерів прибути до Москви на 9 травня, наприклад, Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

У 2022 році на параді на честь Дня Перемоги, який проходив через 2,5 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не було жодного іноземного лідера.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму скасували демонстрації на 1 травня, ходу "Безсмертного полку" та парад 9 травня. Росіяни пояснюють це "міркуваннями безпеки".

Міноборони Великобританії повідомило, що відзначення 9 травня у РФ може викрити реальні втрати окупантів у війні. Керівники кількох прикордонних регіонів Росії та окупованого Криму оголосили про відміну своїх зазвичай гучних військових парадів.

Також раніше повідомлялося, що в Москві скасували традиційне святкування 1 травня через “рівень терористичної небезпеки”.