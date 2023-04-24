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У Кенії ексгумували 47 тіл послідовників культу, які заморили себе до смерті для “зустрічі з Богом”

Ліс площею 323 гектари було огороджено та оголошено місцем злочину.

У Кенії ексгумували 47 тіл послідовників культу, які заморили себе до смерті для “зустрічі з Богом”
Фото: EPA/UPG

Кенійська поліція наразі ексгумувала тіла 47 людей, яких вважають послідовниками культу, де вірять, що потрапять на небо, померши голодною смертю.

Про це пише Reuters з посиланням на правоохоронців країни.

Пошукові роботи досі тривають у лісі портового міста Малінді.

Раніше цього місяця поліція врятувала 15 членів групи. Четверо з них померли, не потрапивши до лікарні.

Лідера церкви Пола Маккензі заарештували після того, як надійшла інформація про могили зі щонайменше 31-м його послідовником.

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Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомили, що Маккензі відмовився їсти або пити, перебуваючи під вартою.

Міністр внутрішніх справ Кітуре Кіндікі заявив, що весь ліс площею 323 гектари було огороджено та оголошено місцем злочину.

“Ця жахлива біда має призвести не тільки до найсуворішого покарання винуватців, але й до жорсткішого регулювання (включно зі саморегулюванням) кожної церкви, мечеті, храму чи синагоги у майбутньому”, − сказав він.

Фото: EPA/UPG

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