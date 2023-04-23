Азербайджан встановив прикордонний пункт на початку дороги, яка сполучає Вірменію і Карабах

В Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу. Ця дорога сполучає Вірменію і Нагірний Карабах.

Про це повідомляє "Радио Азатутюн".

У Баку заявили про те, що о 12:00 23 квітня підрозділами Державної прикордонної служби Азербайджану на початку Лачинської дороги було встановлено прикордонний пункт.

Як заявили в ДПС, це було зроблено "з метою запобігання незаконному перекиданню живої сили, боєприпасів, мін, а також інших засобів військового призначення з Вірменії для вірменських збройних формувань на території Азербайджану, і адекватно встановленню Вірменією в односторонньому порядку прикордонного пункту пропуску на в'їзді на дорогу Лачин-Ханкенді на кордоні з Азербайджаном 22 квітня".

У відповідь в Нагірному Карабаху звинуватили Азербайджан у порушенні Тристоронньої заяви від 2020 року. Лідер самопроголошеного Нагірного Карабаху Араік Арутюнян скликав екстрене засідання Ради безпеки, під час якого буде обговорено дії у відповідь.

Нагадаємо, що 12 квітня щонайменше семеро військовослужбовців загинули під час відновлення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією.

5 березня у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі сталася стрілянина. Є загиблі та поранені.