Захід розглядає варіант гібридного трибуналу над винними у злочині агресії проти України

Цей трибунал може поєднати юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права.

Захід схиляється до варіанту гібридного трибуналу над винними у злочині агресії проти України, передає DW.

Як повідомив виданню високопосадовець ЄС, цей трибунал може поєднати юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права. Він є найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних, вважають у Брюсселі та країнах "Великої сімки".

"Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає у притягненні до відповідальності", - сказав співрозмовник DW. Він також додав, що Євросоюзу важливо, аби Україна ратифікувала Римський статут.

Єврокомісія, яка наприкінці минулого року запропонувала два варіанти створення спецтрибуналу (спеціальний незалежний міжнародний трибунал і "гібридний суд"), наголошує, що в обох випадках потрібна потужна підтримка ООН. Річ у тім, що за злочини агресії проти України відповідає найвище політичне та військове керівництво РФ, але воно має міжнародний імунітет.

Для трибуналу необхідно цей імунітет зняти. Однак Радбезу ООН буде важко це зробити, оскільки Росія ветує таку резолюцію. Наступним крок після скасування мунітету має стати розгляд і схвалення відповідної резолюції Генеральною Асамблеєю ООН. Тоді на підставі її рішення прокурор спеціального суду може ухвалити рішення про позбавлення імунітету вищого керівництва держави-агресора.

Злочини проти людяності, військові злочини, геноцид та злочини агресії підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Проте його юрисдикцію Росія не визнає, тому МКС не має мандата, аби позбавити міжнародного імунітету вище керівництво Росії, до того ж, воно не може постати перед МКС, навіть заочно.

Нагадаємо, у лютому генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич надіслала урядам країн-членів документ щодо створення спеціального трибуналу для Росії через вторгнення в Україну. Гібридний трибунал, як ішлося в документі, мав би бути заснований на українському законодавстві та схвалений/підтриманий Генасамблеєю ООН. Схожі преденденти у світі вже були, як-от Надзвичайні палати у судах Камбоджі чи Спеціалізовані палати Косова або Надзвичайні африканські палати.

Згодом очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що створення міжнародного трибуналу для російського президента Володимира Путіна та усього військово-політичного керівництва РФ підтримали 30 країн.