Ізраїль закриває програму екстреної репатріації для громадян РФ та Білорусі

Її дія поширюється лише на громадян України, які втікають від війни.

Ізраїль закриває програму екстреної репатріації для громадян Росії та Білорусі. Як виняток становлять окремі гуманітарні випадки, повідомляє видання "Деталі".

Програму зберігають натомість лише для громадян України, які тікають від війни.

Про це стало відомо з офіційного внутрішньовідомчого листа, який направили співробітникам низки державних структур, що займаються питаннями репатріації. Необхідність згорнути згадану програму аргументують тим, що кількість людей, які мають право на репатріацію і тікають від війни, із вище зазначених держав знизилася.

Тепер претенденти на репатріацію з України, Білорусі та Росії, які прибули до Ізраїлю до 15 квітня, зможуть змінити свій статус із "туриста" на "новий репатріант" у десяти центрах екстреної репатріації тим способом, який був ухвалений за останній рік. Термін подання заявок - до 15 червня цього року.

Претенденти на репатріацію, які прибудуть після 15 квітня, але встигнуть завершити процедуру зміни статусу до 15 червня, зможуть отримати статус нового репатріанта після цієї дати тільки через Управління реєстрації населення та міграції.

Кожному претенденту на репатріацію пропонують повернутися і впорядкувати статус належним чином у консульстві "Натива" за кордоном до репатріації, щоб отримати посвідчення нового репатріанта, а також права і пільги після прибуття до Ізраїлю.

Претенденти на репатріацію з України і лише в екстрених гуманітарних випадках, що прибувають з Росії та Білорусі, отримають обслуговування в центрах екстреної репатріації відповідно до правил, що діють останній рік, у трьох центрах, які будуть функціонувати після 15 червня.

Нагадаємо, торік Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї почало надавати МВС. Згодом влада країни частково пішла на поступки.

Пізніше стало відомо, що близько 13 тисяч громадян України, які перебувають в Ізраїлі на легальних засадах, зможуть працевлаштовуватися.