Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини, одна людина поранена

За день було зафіксовано більше ста прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів.

Сьогодні, 21 квітня, росіяни обстріляли Хотінську, Білопільську, Шалигинську та Новослобідську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього за день було зафіксовано 114 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів.

“Хотінська громада: зранку по околиці села Кіндратівка Хотінської громади ворог бив з артилерії – 4 прильоти. Унаслідок обстрілу поранена 1 цивільна особа. Також пошкоджено приміщення школи” - повідомили в ОВА.

По Шалигинській громаді били з артилерії – 8 прильотів. Таож з артилерії обстріляли Новослобідську громаду, зафіксовано 4 прильоти.

Білопільську громаду обстрілювали за день сім разів. Росіяни били з АГС – 69 прильотів та мінометів – 29 прильотів.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.