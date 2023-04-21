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Під час повітряної тривоги патрульна поліція Києва повинна зупиняти приватних перевізників, - КМДА

У КМДА вважають, що 80% столичних зупинок обладнані сховищами або мають біля себе хоча б підземні переходи, котрі можна використовувати для захисту.

Під час повітряної тривоги патрульна поліція Києва повинна зупиняти приватних перевізників, - КМДА
Фото: Макс Требухов

Столична влада хоче, щоб під час повітряної тривоги зупинявся не лише муніципальний громадський транспорт, але й приватні перевізники.

Про це сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

“Департамент транспорту (КМДА – ред.) отримав вказівку про підготовку QR кодів на зупинках для того, щоб із телефону можна було зчитати захисні споруди, які є поруч із цією зупинкою. І те, що приватні перевізники не виконують рішення ради оборони міста, про це ми говорили із патрульною поліцією, вони під час повітряної тривоги повинні зупиняти в тому числі приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення”, - сказав Ткачук.

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Він додав, що кожен киянин та гість столиці має право отримати захист під час повітряної тривоги. При цьому не важливо, де знаходиться людина. 

Ткачук запевнив, що 80% столичних зупинок обладнані сховищами або мають біля себе хоча б підземні переходи, котрі можна використовувати для захисту.

Нагадаємо, торік рада оборони Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт з 1 серпня зупинятиметься на час повітряної тривоги.

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