Країни-учасниці “Рамштайну” надали Україні понад 230 танків, – Остін

США прискорили терміни для поставок в Україну танків Abrams.

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України надали Збройним силам України понад 230 танків.

Про це заявив за підсумками одинадцятої зустрічі у форматі “Рамштайн” глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє у Twitter Міністерство оборони США.

“Лише за кілька місяців ця Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1 550 броньованих машин, а також іншого обладнання й боєприпасів для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад”, – сказав Остін.

.@SecDef: In just a few short months, the Contact Group has delivered more than 230 tanks, more than 1,550 armored vehicles & other equipment & munitions to support more than nine new armored brigades. pic.twitter.com/JEe9093061 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 21, 2023

За його словами, США прискорили терміни для поставок в Україну танків Abrams, щоб забезпечити їй більшу кількість бронетехніки впродовж найближчих місяців.

Нагадаємо, сьогодні на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" стартувало одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України.