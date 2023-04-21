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Країни-учасниці “Рамштайну” надали Україні понад 230 танків, – Остін

США прискорили терміни для поставок в Україну танків Abrams.

Країни-учасниці “Рамштайну” надали Україні понад 230 танків, – Остін
Скріншот відео
Фото: Міністерство оборони США у Twitter

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України надали Збройним силам України понад 230 танків.

Про це заявив за підсумками одинадцятої зустрічі у форматі “Рамштайн” глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє у Twitter Міністерство оборони США.

“Лише за кілька місяців ця Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1 550 броньованих машин, а також іншого обладнання й боєприпасів для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад”, – сказав Остін.

За його словами, США прискорили терміни для поставок в Україну танків Abrams, щоб забезпечити їй більшу кількість бронетехніки впродовж найближчих місяців.

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Нагадаємо, сьогодні на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" стартувало одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України. 

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