​Албанія скасувала безвізовий режим для громадян РФ

Раніше росіяни могли в'їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня.

Албанія скасувала безвізовий режим для громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт посольства.

"Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)" – йдеться у повідомленні.

Для відвідування Албанії росіянам тепер треба оформити візу відповідно до мети поїздки.

Нагадаємо, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.