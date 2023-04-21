Смертельний ракетний обстріл аеродрому “Канатове” влітку минулого року спровокували самовільні дії окремих військових, - СБУ
Смертельний ракетний обстріл аеродрому “Канатове” влітку минулого року спровокували самовільні дії окремих військових, - СБУ
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Албанія скасувала безвізовий режим для громадян РФ

Раніше росіяни могли в'їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня.

​Албанія скасувала безвізовий режим для громадян РФ
Фото: Epochtimes

Албанія скасувала безвізовий режим для громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт посольства.

"Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)" – йдеться у повідомленні.

Для відвідування Албанії росіянам тепер треба оформити візу відповідно до мети поїздки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies