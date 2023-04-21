Найближчими тижнями США почнуть навчати українських військових користуватися танками Abrams, - AP

Рішення прийняте під час зустрічі керівників оборонних відомств з усієї Європи та світу на авіабазі “Рамштайн”.

Найближчими тижнями США почнуть навчати українських військових користуватися танками Abrams.

Про це повідомляє AP.

За словами офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а війська розпочнуть навчання через пару тижнів. Офіційні особи заявили, що навчання військ триватиме близько 10 тижнів. Навчальні танки будуть не ті, які Україні передадуть для війни з Росією. Натомість у США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, які, коли будуть готові, відправляться на передову.

Мета полягає в тому, щоб війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові, щоб вони могли негайно перейти до бою.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку — одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками. Чиновники говорили на умовах анонімності, щоб надати подробиці, які не оприлюднюються.

Наразі США підготували 8800 українських військовослужбовців, які вже повернулися на поле бою, ще приблизно 2500 зараз проходять навчання. Їхня підготовка включала все: від базових інструкцій зі зброї до того, як вести бойові дії та як обслуговувати та ремонтувати обладнання.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, на базі ВПС США "Рамштайн" стартувало засідання Контактної групи з питань оборони України. Зокрема воно присвячене ППО і боєприпасам.

На початку квітня Пентагон уклав контракт з GDLS на 27,1 млн доларів на виробництво танків M1A1 Abrams для України. Роботи будуть завершені до 29 вересня 2023 року.