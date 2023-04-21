Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 29 млн доларів

Серед іншого Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Канади.

Згідно з повідомленням, пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50, боєприпаси від Prairie Gun Works, 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", – заявила міністерка оброни Канади Аніта Ананд.

Нагадаємо, 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Канади. Він та інші члени делегації зустрілися із головою уряду Джастіном Трюдо та віцепремʼєркою Христею Фріланд.

Раніше повідомлялося, що Канада закупить для України зенітно-ракетні комплекси американського виробництва NASAMS на 303 млн доларів.