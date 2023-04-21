​Черкаська і Чернігівська області вийшли з “червоної” зони небезпеки підтоплень

На початку травня може бути друга хвиля водопілля.

Станом на п’ятницю 21 квітня Черкаська та Чернігівська області вийшли з “червоної” зони небезпеки підтоплень, але до цієї зони входять регіони по середньому Дніпру.

Про це Укргідроенерго повідомляє у Telegram.

“Станом на 21 квітня попри спад весняного водопілля гідроенергетики продовжують пропуск води за збалансованим графіком. На сьогодні Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з “червоної” зони небезпеки підтоплень. Натомість до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру”, – ідеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля.

“ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго, окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконує покладені на них функції – забезпечуючи балансуючим та аварійним резервами енергетичну систему України. Також гідроенергетики продовжують відновлювати втрачені потужності внаслідок ракетних обстрілів”, – поінформували в Укргідроенерго.

Нагадаємо, спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни, однак станом на ранок 19 квітня залишаються підтоплені 1 тис. 618 дворогосподарств.