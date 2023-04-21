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Остін зустрівся з Резніковим на полях "Рамштайну" та запевнив у продовженні підтримки "стільки, скільки потрібно"

Міністри оборони близько 50 країн обговорять сьогодні наступну допомогу Україні. 

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив Україну в продовженні підтримки. Він опублікував відео зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим, яка відбулася на полях засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Завжди приємно поговорити з моїм добрим другом та колегою Олексієм Резніковим. За останній рік учасники Контактної групи з питань оборони України надали Україні величезні можливості. Ми підтримуватимемо їх стільки, скільки потрібно", – запевнив він.

Зустріч Групи, відома також як формат "Рамштайну", відбувається сьогодні в Німеччині у очному форматі. 

Засідання обʼєднують коаліцію з близько 50 країн, що прагнуть перемоги українців у розвʼязаній РФ війні. Перше таке засідання відбулося в квітні минулого року. 

За цей час Україна отримала сучасні системи протиповітряної оборони, потужні ракетні системи, боєприпаси, нові танки та ББМ. Нині одним із головних запитів України є винищувачі, зокрема американські F-16, та боєприпаси різних типів. За даними Financial Times, фокус на засіданні 21 квітня буде на ракетах протиповітряної оборони. 

Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна на засіданні обговорюватиме необхідну для контрнаступу зброю та ініціюватиме пришвидшення надання допомоги. 

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