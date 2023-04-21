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​Депутати пропонують кримінальну відповідальність за фейкові акаунти у соцмережах, що поширюють брехню на шкоду державі

Також за такі дії передбачені штрафи та виправні роботи.

​Депутати пропонують кримінальну відповідальність за фейкові акаунти у соцмережах, що поширюють брехню на шкоду державі
Фото: dnipro.tv

П'ятеро депутатів від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк пропонують запровадити покаранні до 7 років тюрми за фейковий акаунт у соцмережах, яким розповсюджується дезінформація.

Про це йдеться у законопроєкті №9223.

Пропонується запровадити кримінальну відповідальність "за створення, придбання, використання або збут облікових записів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача у соцмережах, за допомогою яких поширюється недостовірна інформація або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України".

За це передбачено покарання – штраф від 17 тис. гривень до 51 тис. гривень (1000-3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або виправні роботи на строк до двох років.

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Відповідне правопорушення вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, буде каратися обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Відповідальність також посилюється, якщо створений фейковий розповсюджує дезінформацію під час воєнного стану, порушує конституційні права і свободи громадян, або іншим чином загрожує національній безпеці.

За це пропонуєтсья покарання позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк нагадала народним депутатам, журналістам та блогерам, що витік інформації шкодить військовим операціям. Вона застерегла їх від гонитви за сенсацією та поширення неперевіреної або несанкціонованої військовим командуванням інформації про події на фронті.

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