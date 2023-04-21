Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч військових, – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 185 050 військових.
Про це повідоляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 185050 (+630) осіб ліквідовано
- танків – 3668 (+1)
- бойових броньованих машин – 7126 (+6)
- артилерійських систем – 2827 (+2)
- РСЗВ – 539 (+0)
- засоби ППО – 285 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі / катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6)
- спеціальна техніка – 334 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше Генштаб показав, як ЗСУ знищили чотири гармати та дві вантажівки росіян.