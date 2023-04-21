Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч військових, – Генштаб

За миинулу добу ЗСУ знищили ще 630 окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 185 050 військових.

Про це повідоляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 185050 (+630) осіб ліквідовано

танків – 3668 (+1)

бойових броньованих машин – 7126 (+6)

артилерійських систем – 2827 (+2)

РСЗВ – 539 (+0)

засоби ППО – 285 (+0)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі / катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6)

спеціальна техніка – 334 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше Генштаб показав, як ЗСУ знищили чотири гармати та дві вантажівки росіян.