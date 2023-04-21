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Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч військових, – Генштаб

За миинулу добу ЗСУ знищили ще 630 окупантів

Росія вже втратила в Україні більше 185 тисяч військових, – Генштаб
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 185 050 військових.

Про це повідоляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 185050 (+630) осіб ліквідовано
  • танків – 3668 (+1)
  • бойових броньованих машин – 7126 (+6)
  • артилерійських систем – 2827 (+2)
  • РСЗВ – 539 (+0)
  • засоби ППО – 285 (+0)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі / катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6)
  • спеціальна техніка – 334 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше Генштаб показав, як ЗСУ знищили чотири гармати та дві вантажівки росіян.

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