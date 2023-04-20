Головне за день. Четвер, 20 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 40 відбитих атак противника, генсек НАТО Єнс Столтенберг у Києві, сутички в Києво-Печерській лаврі, вирва від вибуху у Бєлгороді. Яким запам’ятається 421-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 20 квітня, в Києві перебував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсекретар НАТО був помічений журналістом видання Kyiv Independent у четвер вранці під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва. Це – перший візит генерального секретаря НАТО до України за час повномасштабної війни.

Під час зустрічі Єнса Столтенберга і президента України Володимира Зеленського сторони торкнулися чотирьох основних питань: засідання групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 21 квітня; стимулювання партнерів щодо постачання деяких видів зброї; підготовка до Вільнюського саміту НАТО, на який запрошено Україну, а також гарантії безпеки для нашої країни на шляху до Альянсу.

Подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що тривають важкі бої за місто Бахмут. На цьому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 22 атаки росіян.

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Тут українські захисники відбили понад 40 атак противника.

Упродовж доби ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони України за добу завдала удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили три пункти управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 квітня – в нашій новині.

Через російські обстріли у Малій Токмачці Запорізької області загинули двоє людей, повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї", - зазначив Малашко.

Він додав, що також під час артилерійського обстрілу у Кам'янському була поранена 62-річна жінка. Вона якраз поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів.

20 квітня після обіду російські окупаційні війська обстріляли Берислав Херсонської області.

За словами керівника Бериславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова, внаслідок обстрілу була поранена людина. Крім цього, виникли проблеми з електропостачанням.

Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні 20 квітня проголосували за розірвання угоди про оренду землі з посольством Російської Федерації в Україні.

Як повідомив на своїх сторінках у соцмережах міський голова столиці Віталій Кличко, Київрада звернулася до Кабінету Міністрів щодо повернення майна дипустанови до власності української держави.

За інформацією "Суспільного", рішення про розірвання договору угоди про оренду землі підтримали 73 депутати.

Правоохоронці повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні хуліганства на території Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

Згідно з матеріалами слідства, 19 квітня 2023 року група осіб, діючи узгоджено між собою, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникли в приміщення.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

За даними столичної поліції, правоохоронці встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділу поліції. Ними виявилися дві жінки, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.

Загадкові явища спостерігаються не лише в Україні. Однак у російському Бєлгороді побачили не зелені спалахи, а величезну вирву радіусом 20 метрів, яка утворилася внаслідок вибуху на перехресті в центрі міста.

“Є пошкодження скління у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею зашкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі”, - повідомив губернатор російської Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

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