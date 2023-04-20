Понад 1600 дворогосподарств України усе ще підтоплені, - ДСНС

Найбільше - на Чернігівщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Станом на 15.00 20 квітня в Україні залишаються підтопленими 1665 дворогосподарств.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Найбільше підтоплень - у Чернігівській (488), Дніпропетровській (354) і Кіровоградській (323) областях. 213 дворогосподарств постраждали на Київщині, 162- Черкащині, 107 - Полтавщині і 18 - на Волині.

Крім того, є інформація про 378 підтоплених будинків (у Дніпропетровській області – 220, Кіровоградській – 87, Черкаській – 40, Чернігівській – 29 та Полтавській – 2).

"У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 492 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1)", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, станом на ранок 19 квітня спостерігали тенденцію щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України. У ДСНС заявляли, що все ще порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів.