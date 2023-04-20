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Окупанти планують "виховувати" українських дітей у “військово-патріотичних" таборах у Криму, - Маляр

Окупанти кажуть, що скоро всіх школярів відправлятимуть в такі табори у примусовому порядку.

Окупанти планують "виховувати" українських дітей у “військово-патріотичних" таборах у Криму, - Маляр
Фото: EPA/UPG

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді.

Зокрема, розпочато потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів з тимчасово окупованих українських територій до спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму.

У зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого «військово-патріотичного виховання» під керівництвом військовослужбовців ЗС РФ.

Крім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку.

Нагадаємо, нещодавно Офіс Генпрокурора повідомив, що “вагнерівці” разом з Пригожиним депортували з Бахмута чотири сім’ї з дітьми. Окупанти продовжують скоювати воєнні злочини. 

Декілька днів тому колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей. Накази про розстріли та вбивства українців віддавав особисто Євген Пригожин.

Також нагадаємо, РФ планує вивезти "на відпочинок" понад 26 тис. українських дітей. Для цього будуть використані понад 600 таборів окупантів.

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