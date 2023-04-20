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Міністр закордонних справ Данії підтвердив передачу Україні 14 танків Leopard 2

Ларс Люкке Расмуссен поспілкувався з Дмитром Кулебою.

Міністр закордонних справ Данії підтвердив передачу Україні 14 танків Leopard 2
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив передачу Україні 14 танків Leopard 2.

Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

“Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що Данія та Нідерланди передадуть 14 танків Leopard 2. Ми щиро вдячні за цей внесок”, − написав Кулеба у Твіттері. 

Міністри також обговорили шляхи прискорення поставок 100 танків Leopard 1, які вже були заявлені для зміцнення обороноздатності України.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку наступного року Данія і Нідерланди планують передати Україні 14 танків Leopard 2

Данська компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) завершує переобладнувати танки Leopard 1 для України.

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