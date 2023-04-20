Міністр закордонних справ Данії підтвердив передачу Україні 14 танків Leopard 2

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив передачу Україні 14 танків Leopard 2.

Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

“Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що Данія та Нідерланди передадуть 14 танків Leopard 2. Ми щиро вдячні за цей внесок”, − написав Кулеба у Твіттері.

Міністри також обговорили шляхи прискорення поставок 100 танків Leopard 1, які вже були заявлені для зміцнення обороноздатності України.

During our today’s call, @LarsLoekke confirmed that Denmark and the Netherlands will donate 14 Leopard 2 tanks. We are deeply grateful for this contribution. We also discussed expediting the delivery of 100 Leopard 1s that had already been pledged to boost Ukraine's capabilities. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку наступного року Данія і Нідерланди планують передати Україні 14 танків Leopard 2.

Данська компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) завершує переобладнувати танки Leopard 1 для України.