У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
Договірний бій
Договірний бій
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
ГоловнаСуспільствоВійна

Канада передала Україні вісім танків Leopard 2, – Генштаб

“ЗСУ вдячні за підтримку і допомогу”.

Канада передала Україні вісім танків Leopard 2, – Генштаб
Фото: Генштаб у Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про те, що Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2.

"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках Операції Unifier... ЗСУ вдячні за підтримку і допомогу Канади", – йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

Фото: Генштаб у Facebook

Фото: Генштаб у Facebook

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що всі вісім танків Leopard 2, що були обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі.

У січні цього року Канада пообіцяла українській армії чотири танки Leopard. У лютому ж прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про рішення передати Україні ще чотири танки Leopard 2.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies