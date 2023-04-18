У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про те, що Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2.

"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках Операції Unifier... ЗСУ вдячні за підтримку і допомогу Канади", – йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

Фото: Генштаб у Facebook

Фото: Генштаб у Facebook

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що всі вісім танків Leopard 2, що були обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі.

У січні цього року Канада пообіцяла українській армії чотири танки Leopard. У лютому ж прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про рішення передати Україні ще чотири танки Leopard 2.