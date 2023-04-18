Масштабного затоплення у Києві не буде, – ДСНС

Станом на ранок 18 квітня зафіксоване зниження рівня води у Дніпрі. Масштабного затоплення Києві не прогнозують.

Про це повідомив на брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.

"На ранок 18 квітня ми фіксуємо стабілізацію ситуації (в Києві – ред.), навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються зараз – максимальний рівень, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде", – сказав Хорунжий.

Однак у Києві фіксується вихід води та "заплави" та прирічкові території, зокрема є затоплення островів Муромець та Труханів, а також окремих місць у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах області.

За інформацією ДСНС, пік водопілля буде орієнтовно з 18 по 28 квітня, однак точну дату спрогнозувати не можна.

Нагадаємо, станом на ранок 18 квітня в Україні залишаються підтопленими 1 564 дворогосподарств. Темпи підняття рівня води у річках знижуються.