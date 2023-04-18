Єгипет вирішив не постачати снаряди РФ, а натомість передає артбоєприпаси Україні, − WP

Рішення було зроблене після перемовин з високопосадовцями США.

Єгипет призупинив план таємного постачання снарядів до Росії після переговорів з високопосадовцями США і натомість вирішив надати артилерійські боєприпаси для України.

Про це пише Washington Post з посиланням на п’ять документів американської розвідки, про які раніше не повідомлялося.

“Минулого тижня газета Washington Post повідомила про інший документ, який розкриває таємну схему президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі в лютому з постачання до Росії до 40 тисяч 122-мм реактивних снарядів “Сакр-45”, які можуть використовуватися в російських реактивних системах”, − зазначає видання.

Ас-Сісі доручив своїм підлеглим тримати проєкт у секреті “щоб уникнути проблем із Заходом”, йдеться в документі. Але нові документи показують, що президент на початку березня відмовився від планів постачати снаряди Москві.

Єгипет, попри давні дипломатичні та військові відносини з Росією, протягом десятиліть був головним союзником США на Близькому Сході та отримує понад мільярд доларів на рік військової допомоги американців.

“Будучи очевидною дипломатичною перемогою адміністрації Байдена, в новому документі йдеться, що Єгипет відклав угоду з Москвою і схвалив продаж 152-мм і 155-мм артилерійських снарядів Сполученим Штатам для передачі Україні”, − пише Washington Post.

Документи загалом надають нове уявлення про тиху, але високу дипломатію адміністрації Байдена з країнами, які прагнули залишатися на узбіччі протистояння Вашингтона з Москвою. Вони також показують, як конкуренція великих держав дозволила Єгипту шукати нові переваги, оскільки його відносини зі Сполученими Штатами стають менш важливими.

У документах не вказано, чи Каїр пізніше відновив план для Москви, а також чи він вже надав Сполученим Штатам боєприпаси для України.

Речник єгипетського МЗС не прокоментував нові документи. Єгипетські державні ЗМІ повідомили, що посадовці спростували цю заяву, заявивши, що вона “не має правдивих підстав”.

Нагадаємо, за інформацією речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, наразі немає жодних ознак того, що Єгипет надає Росії зброю для війни в Україні.