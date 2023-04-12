США не бачать ознак того, що Єгипет передає ракети Росії, - Білий дім

"Єгипет залишається "важливим партнером у галузі безпеки" і залишатиметься ним".

Білий дім заявляє, що наразі немає жодних ознак того, що Єгипет надає Росії зброю для війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю", - сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США.

Він зазначив, що Єгипет залишається "важливим партнером у галузі безпеки" і залишатиметься ним.

"Збройні сили США мають давні стосунки з Єгиптом у сфері оборони, які сягають багатьох, багатьох років", - додав Кірбі.

Нагадаємо, видання Washington Post із посиланням на витік документів повідомило, що військові Єгипту планують виготовити 40 000 ракет для Росії. Зазначалося, що президент Абдель Фаттах ас-Сісі доручив офіційним особам тримати виробництво та відвантаження в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Єгипетський чиновник, якого державні ЗМІ не назвали, назвав статю Washington Post "інформаційним абсурдом" і заявив, що Єгипет "дотримується збалансованої політики з усіма міжнародними партіями". Цю заяву поширили кілька єгипетських державних ЗМІ.

6 квітня видання The New York Times повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки. У документах є ознаки підробки даних про втрати: російські – занижені, а українські – завищені.

Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи. А 9 квітня Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.