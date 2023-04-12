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Президент Бразилії під час візиту до Китаю говоритиме про "припинення війни в Україні"

Луїс Інасіу Лула да Сілва хоче переконати Сі Цзіньпіна сформувати групу країн для посередництва в припиненні війни. 

Президент Бразилії під час візиту до Китаю говоритиме про "припинення війни в Україні"
Фото: ЕРА/UPG

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирушив з офіційним візитом до Китаю, де він хоче переконати президента Сі Цзіньпіна сформувати групу країн для посередництва в припиненні війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Під час зустрічі з Сі в п'ятницю Лула має запропонувати виступити посередником у мирних переговорах між Росією та Україною. Цю ініціативу серед західних лідерів привітав лише президент Франції Еммануель Макрон

“Я переконаний, що і Україна, і Росія чекають, коли хтось інший скаже: “Давайте сядемо і поговоримо”, − сказав Лула журналістам минулого тижня. 

Президент Бразилії припустив, що мирним рішенням може бути повернення нещодавно захопленої території, але не Криму – варіант, який президент України Володимир Зеленський категорично відкинув. 

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Для просування своєї ініціативи Лула потребує, щоб Китай надіслав повідомлення Росії, сказав європейський дипломат у Бразиліа. 

“Лула знає, що Китай − єдина країна, яку Росія буде слухати”, − сказав дипломат, виступаючи на умовах анонімності, і додав: “Люди чекають, щоб побачити, чи отримає це підтримку з боку інших країн, таких як Франція та Німеччина”. 

Радник Лули із зовнішньої політики Селсо Аморім прилетів до Москви в березні, щоб сприяти мирним переговорам, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Бразиліа 17 квітня.

Нагадаємо, раніше президент запропонував віддати Крим Росії заради припинення війни. У МЗС України у відповідь на ці слова заявили, що немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі.

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